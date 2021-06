Libia: Merkel ringrazia l'Italia per il suo ruolo nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha ringraziato l'Italia per il ruolo che svolge nella stabilizzazione della Libia. Durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha incontrato oggi a Berlino, Merkel ha dichiarato che i colloqui hanno affrontato, tra l'altro, la questione delle migrazioni e la sua “dimensione esterna”. In particolare, i capi di governo di Germania e Italia hanno discusso dei Paesi di partenza dei profughi, come la Tunisia e la Libia. In questo Stato, ha evidenziato Merkel, l'Italia ha avviato “numerose iniziative, in termini di soluzione politica”. La cancelliera ha, infine, evidenziato la “notevole conoscenza e forza” dell'Italia negli sviluppi in Libia. (Geb)