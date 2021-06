Milano: Consiglio comunale torna a riunirsi in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, dopo ben otto mesi, siamo finalmente tornati in aula, in presenza. Certo sarebbe stato importante rivedere anche il sindaco Giuseppe Sala, ma purtroppo niente. Di lui non si è vista nemmeno l'ombra”, ha commentato in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo de Corato. “Stessa cosa - ha aggiunto - dicasi della giunta: su 13 assessori solo uno presente dall'inizio Paolo Limonta e Marco Granelli arrivato quasi alla fine degli interventi dei consiglieri. Chissà forse hanno preferito non presentarsi, consapevoli della loro manifesta incapacità nel rispondere ai problemi della città”. “È sicuramente più semplice per il primo cittadino girare per la città per inaugurare che dar conto di quanto fatto, o meglio non fatto, per affrontare le mille problematiche che affliggono i poveri milanesi”, ha concluso De Corato. (Com)