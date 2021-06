Migranti: Draghi, investire per contenere flussi illegali e stabilizzare Paesi coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene il processo di Berlino sulla Libia con la ministeriale degli Esteri in programma il 23 giugno che dovrebbe "vedere un maggiore impegno dell'Ue" e non più di singoli Paesi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Berlino con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, al termine del loro incontro. "Serve un investimento per contenere i flussi migratori illegali ma anche organizzare una immigrazione legale e aiutare questi Paesi e stabilizzarsi e a ritrovare la pace, questo in particolare in Libia", ha aggiunto Draghi.(Geb)