Germania-Italia: Draghi, rapporto profondo e visione comune basata su europeismo e atlantismo

- Tra Italia e Germania c'è un rapporto profondo, duraturo e solido dato che "si tratta di due Paesi fondati sull'europeismo e sull'atlantismo" e ciò si è visto "anche nell'ultimo G7". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa congiunta a Berlino con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Secondo Draghi, tra i due Paesi ci sono "posizioni molto vicine" su attori quali Usa, Russia e Cina, ma anche verso "Stati del nord Africa". "La cooperazione così stretta non è una sorpresa basti pensare che il primo Paese per turismo in Italia è la Germania e la seconda comunità italiana più popolosa nel mondo è in Germania", ha proseguito Draghi. (Geb)