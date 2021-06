Messico: Alto commissario Bachelet, allarme per estrema violenza in recenti elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, si è detta allarmata per l'elevata violenza che ha contraddistinto le recenti elezioni politiche e amministrative tenute il 6 giugno in Messico. "Almeno 91 politici e appartenenti a diversi partiti, tra i quali 36 candidati, sono stati assassinati in Messico durante la campagna elettorale avviata a settembre del 2020", ha affermato Bachelet nel corso della seduta inaugurale del 47mo periodo di sessioni del Consiglio per i diritti umani dell'Onu tenuta a Ginevra. L'Alto commissario ha denunciato inoltre attacchi e minacce contro politici e violenza sessuale e di genere contro le donne nel paese nordamericano. "E' indispensabile garantire la rendicontazione penale di questi atti", ha affermato Bachelet, che ha inoltre invitato le autorità messicane a "evitare di usare un linguaggio che esponga coloro che esprimono opinioni divergenti o che mettano in discussione l'indipendenza delle istituzioni autonome come quelle elettorali". (segue) (Res)