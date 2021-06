Balcani: Borrell, intenzione nuovo incontro Dialogo Belgrado-Pristina prima estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea si è toccato il tema del Dialogo tra Belgrado e Pristina. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa. "Il Dialogo tra Belgrado e Pristina ha preso qualche minuto. Ho informato i ministri di come è andato l'incontro passato" tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, "e la nostra intenzione di avere un altro incontro prima dell'estate". (Beb)