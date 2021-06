Campania: Gallo (M5s), se Torre del Greco (Na) vuole fondi per transizione ecologica deve progettare bandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il comune di Torre del Greco vuole ricevere 336 mila euro dalla transizione ecologica deve progettare dei bandi che riducono il cambiamento climatico. Ad esempio sulla riforestazione o sulla piantumazione nei territori comunali, i nostri consiglieri comunali spingono da anni per aprire parchi in città, oppure migliorare ed intervenire sull'inquinamento generato dagli alvei comunali depurando e recuperando acqua per altri fini. Noi del Movimento 5 stelle abbiamo queste ed altre proposte per la città, chiediamo che il comune intervenga e utilizzi questi fondi nel migliore dei modi". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. (Ren)