Bielorussia: Ue, Usa, Regno Unito e Canada uniti in sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito e Canada uniti nell'adottare sanzioni contro il regime del presidente Aleksandr Lukashenko in Bielorussia e il dirottamento del volo Ryanair a Minsk il 23 maggio. Lo si apprende dal Servizio europea per l'azione esterna (Seae). In una dichiarazione congiunta, Ue, Usa, Regno Unito e Canada si dicono "uniti nella nostra profonda preoccupazione per i continui attacchi del regime di Aleksandr Lukashenko ai diritti umani, alle libertà fondamentali e al diritto internazionale". "Oggi abbiamo adottato un'azione sanzionatoria coordinata in risposta all'atterraggio forzato del 23 maggio di un volo commerciale Ryanair tra due Stati membri dell'Ue e all'arresto per motivi politici del giornalista Raman Pratasevich e della sua compagna Sofia Sapega, nonché al continuo attacco a persone diritti e libertà fondamentali. Ci impegniamo a sostenere le aspirazioni democratiche a lungo represse del popolo bielorusso e siamo uniti per imporre costi al regime per il suo palese disprezzo degli impegni internazionali", si legge nella dichiarazione. (segue) (Beb)