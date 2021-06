Bielorussia: Ue, Usa, Regno Unito e Canada uniti in sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo uniti nel chiedere al regime di porre fine alle sue pratiche repressive contro il suo stesso popolo. Siamo delusi dal fatto che il regime abbia scelto di abbandonare i suoi obblighi in materia di diritti umani, l'adesione ai principi democratici e l'impegno con la comunità internazionale", continua la dichiarazione. "Siamo inoltre uniti nel nostro invito al regime di Lukashenko a cooperare pienamente con le indagini internazionali sugli eventi del 23 maggio; a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici; ad attuare tutte le raccomandazioni della missione di esperti indipendenti nell'ambito del meccanismo di Mosca dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce); e avviare un dialogo politico completo e autentico tra le autorità e i rappresentanti dell'opposizione democratica e della società civile, facilitato dall'Osce", conclude la dichiarazione congiunta. (Beb)