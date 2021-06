Russia: presidente Commissione elettorale riferisce al Parlamento il 22 giugno su tentativi interferenza esterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Duma di Stato (Camera bassa delle Federazione Russa) e del Consiglio della Federazione Russa discuteranno nella giornata del 22 giugno con il presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova dei tentativi di interferenza dall'esterno nel processo elettorale. Lo ha annunciato il presidente della commissione parlamentare per le indagini sulle interferenze straniere della Duma, Vasilij Piskarev. "In un incontro con i deputati della settima legislazione della Duma di Stato, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il nostro compito comune è che le elezioni si svolgano in modo pulito e onesto, trasparente e aperto, in stretta conformità con la legge", ha dichiarato Piskarev. Il deputato ha osservato che sui media occidentali, anche prima della pubblicazione del decreto che fissa le elezioni, sarebbero state lanciate campagne per screditare la legislazione elettorale russa con il coinvolgimento di Ong straniere. "Nel contempo, si sta preparando un'operazione per provocare proteste di piazza, già sperimentata due anni fa. I social network vengono utilizzati attivamente per incitare sentimenti di protesta, anche con l'uso della retorica no vax", ha affermato il deputato.(Rum)