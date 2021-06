Imprese: Tomasi (Aspi), equità oggi ancora da raggiungere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della diversità e dell'inclusione "basta una lettura brutale dei dati per dimostrare che oggi non c'è equità nelle aziende". Lo ha detto l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, intervenendo nel corso di un evento organizzato in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma in cui è stato presentato il manifesto “Diversity, Equity & Inclusion”, inserito nell’ambito del nuovo piano industriale di Autostrade per l’Italia. Secondo Tomasi, da questo punto di vista un documento "che dichiara espressamente un obiettivo è condizione fondamentale perché qualcuno possa alzare la mano e dire che quell'equità non è stata raggiunta". L'ad di Aspi ha quindi sottolineato che, nell'ambito dell'iniziativa portata avanti dall'azienda, è previsto anche "il coinvolgimento strutturato anche delle organizzazioni sindacali, affinché siano parte del dialogo e del confronto" su questi temi.(Rin)