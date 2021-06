Lombardia: approvata intesa regione, Anci ed Uncem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore Enti locali, Montagna e Piccoli, Comuni Massimo Sertori ha approvato l'Intesa con Anci Lombardia ed Uncem Lombardia per il riparto delle risorse statali regionalizzate a sostegno dell'associazionismo comunale per l'annualità 2021. Si tratta di oltre 5 milioni di euro da assegnare alle Unioni di Comuni e le Comunità Montane, per incentivare l'efficienza e l'efficacia delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali. "Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 - ha spiegato Sertori - Regione Lombardia è riuscita ad ottenere e a poter erogare le medesime risorse statali del 2020". "A queste risorse - ha continuato - si aggiungono quelle destinate alle Unioni di Comuni, che saranno erogate entro la prima metà di settembre, quali i contributi ordinari finalizzati al sostegno delle spese correnti, e entro la fine di novembre, quali i contributi straordinari per il sostegno delle spese di investimento". "Regione Lombardia - ha concluso l'assessore Sertori - mai come in questo periodo, mantiene alta l'attenzione nei confronti degli enti locali, che sono un punto di collegamento fondamentale con i cittadini". (Com)