G20: al via domani i lavori della ministeriale Istruzione e Lavoro

- I ministri dell'Istruzione di Italia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione europea si riuniranno domani, 22 giugno, a partire dalle 10:30 a Catania, presso il Monastero dei Benedettini, per discutere dell’impatto dell’emergenza sanitaria sui sistemi d’istruzione, sul futuro della scuola e sull'ipotesi di creare percorsi più agevoli di transizione dalla scuola al mondo del lavoro. La riunione ministeriale dedicata all’Istruzione, nell’ambito della Presidenza italiana del G20, sarà presieduta dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. I lavori si svolgeranno secondo le linee guida della Presidenza italiana del G20: persone, pianeta e prosperità. L'evento di domani segna il culmine del confronto tra i Paesi del G20 sull’istruzione e sulla formazione, iniziato nel mese di gennaio 2021. I concetti di persone, pianeta e prosperità sono considerati determinanti per la ripresa, lo sviluppo e la stabilità delle economie. Inoltre, vi è la consapevolezza che il contrasto alle disuguaglianze educative è fondamentale per favorire una crescita sostenibile e inclusiva. (segue) (Res)