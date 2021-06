G20: al via domani i lavori della ministeriale Istruzione e Lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei lavori della Presidenza italiana, il Gruppo di lavoro Istruzione si è concentrato, in primo luogo, sulle politiche e sugli interventi messi in atto per contrastare la crisi educativa causata dall’emergenza sanitaria, come ad esempio tutte le forme di didattica blended che hanno consentito di coniugare la didattica in presenza con quella a distanza. Inoltre, sono state condivise le misure adottate dai Paesi G20 per mitigare le disuguaglianze e la povertà educativa, per ridurre i divari digitali e contrastare la dispersione scolastica. Il lavoro svolto finora ha portato alla stesura di un rapporto sulle esperienze pilota attivate e sulle buone pratiche. Durante la sessione ministeriale istruzione, i ministri dell’Istruzione del G20 avranno l’opportunità di condividere interventi e strategie messi in campo durante l’emergenza pandemica, per favorire una maggiore resilienza dei sistemi di Istruzione, garantendo a ogni studentessa e a ogni studente un’educazione di qualità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Nella sessione congiunta dei ministri dell’Istruzione e del Lavoro, prevista a partire dalle 14:30 di domani, 22 giugno, sarà affrontato il tema della transizione dall’istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili. (Res)