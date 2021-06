Puglia: Maurodinoia, capienza sui treni regionali passerà a 80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle interlocuzioni tra il governo e il Ministero della salute, nonché della Conferenza delle regioni e Provincie Autonome, la capienza massima sui treni, gli autobus e mezzi pubblici della Regione Puglia passa da 50 all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi". Così in una nota la Regione Puglia: "Gli allentamenti delle restrizioni hanno conseguentemente fatto aumentare il coefficiente di riempimento dei mezzi del trasporto pubblico regionale e locale, risponde all'incremento della mobilità e dei passeggeri determinata dal passaggio della Regione Puglia in zona bianca". Le nuove disposizioni per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, sono state inoltrate dall'Assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Anita Maurodinoia, alle Prefetture della Puglia, ai sindaci dei Comuni di Puglia, alle province pugliesi e alle società di trasporto pubblico: "Decisione atta a rispondere all'aumento della mobilità registrato dopo l'allentamento delle restrizioni i cittadini stanno tornando finalmente alla normalità e noi vogliamo assicurarci di avere un servizio quanto più efficace, raccomando sempre massima attenzione e rispetto delle norme di comportamento". (Ren)