Milano: Consiglio comunale torna a riunirsi in presenza

- L'aula di Palazzo Marino torna a popolarsi di tutti e 48 i consiglieri comunali milanesi: è in corso, infatti, la prima seduta interamente in presenza dopo mesi di riunioni a distanza o in modalità mista a causa della pandemia. I rappresentanti dei cittadini occupano i loro scranni e le tribune di stampa e pubblico, sedendo a debita distanza l'uno dall'altro. Dal 10 maggio, dopo sette mesi di riunioni solo telematiche, il Consiglio comunale si riuniva in modalità mista, con 23 consiglieri e sette membri della giunta in presenza e 25 consiglieri collegati a distanza. Una soluzione che, tuttavia, non piaceva ai consiglieri di centrodestra, che con insistenza hanno richiesto il ritorno in aula, per - ha detto l'azzurro Alessandro De Chirico, intervenendo oggi in Consiglio - "l'importanza che questa assise riveste, soprattutto in un periodo difficile come questo". "Devo constatare però che della giunta oggi c'è presente solo l'assessore Paolo Limonta. Purtroppo gli altri assessori considerano quest'aula solo una formalità, un passatempo. Invece per noi l'importanza istituzionale del nostro ruolo viene prima di tutto e dovrebbe essere così anche per gli assessori", ha evidenziato De Chirico. "Neanche riprendendo i lavori in aula dopo mesi e mesi - ha aggiunto la leghista Silvia Sardone - riusciamo a rivedere il sindaco presente, a cui non frega nulla del Consiglio comunale, ma d'altronde non gliene frega nulla nemmeno della città". (Rem)