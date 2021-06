Usa: due reporter del “Post” rivelano, Trump voleva spedire a Guantanamo i malati di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi giorni della pandemia l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump voleva spedire nel campo di prigionia di Guantanamo, a Cuba, i malati di Covid-19. È quanto emergerebbe da un nuovo libro pubblicato da due giornalisti del quotidiano “Washington Post”, Yasmeen Abutaleb e Damian Paletta. Gli autori hanno intervistato più di 180 persone, tra cui diversi collaboratori di Trump alla Casa Bianca e dirigenti delle autorità sanitarie. La Baia di Guantanamo è nota soprattutto per la presenza dell'omonima base navale statunitense e del relativo campo di prigionia specializzato nel trattamento di detenuti connessi al terrorismo di matrice islamica. “Noi importiamo merci, non abbiamo intenzione di importare un virus", avrebbe detto al suo staff Trump durante una riunione del febbraio 2020. La presunta proposta, tuttavia, non è stata mai attuata. Nel libro si parla anche della reazione di Trump alla carenza di test per il Covid, che ha compromesso la risposta iniziale delle autorità all’epidemia. L’ex presidente, infatti, avrebbe messo in discussione l’operato dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) per la gestione del piano di monitoraggio epidemiologico, sostenendo che "lasciare che l’agenzia sviluppasse i test è stato un grossolano errore da incompetenti”. Secondo gli autori, Trump avrebbe anche spinto per sostituire il commissario dell’Agenzia del farmaco e dell'alimentazione (Fda), Stephen Hahn, per essersi rifiutato di accelerare l'approvazione dei vaccini prima delle elezioni.(Nys)