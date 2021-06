Nord Macedonia: 100 milioni di euro dalla Bei per il sostegno alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso un prestito di 100 milioni di euro a sostegno delle Piccole e medie imprese della Macedonia del Nord. Secondo quanto riferisce la stampa macedone, l'operazione è mirata a migliorare la liquidità delle aziende dopo la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Il prestito servirà a sostenere delle linee di credito a condizioni agevolate dove parte degli interessi sarà sovvenzionata dal governo macedone. Gli interessi non potranno superare l'1,6 per cento e l'importo massimo di ciascun prestito sarà di tre milioni di euro. Si prevede che saranno sostenute in questo modo circa 300 aziende. (Seb)