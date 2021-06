Covid: Sensormatic, 74 per cento italiani pronto a sostenere negozi nel post-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 74 per cento dei consumatori italiani "vuole supportare i punti vendita fisici in questo periodo post-Covid". Lo dichiara in una nota Sensormatic, in riferimento ai dati emersi nell'ultimo report, basato su uno studio condotto su oltre mille consumatori italiani. "Quasi due terzi (64 per cento) ha affermato di aver sentito la mancanza dello shopping in presenza nel centro della propria città nel periodo in cui i negozi sono stati costretti a chiudere i battenti", precisa la nota, che aggiunge: "Mentre in Italia si procede con la revoca graduale delle restrizioni anti Covid-19, dopo aver affrontato periodi di isolamento e contatti limitati, il 64 per cento ha dichiarato di apprezzare di più l'interazione fisica durante gli acquisti nei punti vendita, e oltre i tre quarti degli intervistati (il 76 per cento) ha definito liberatorio fare shopping di persona piuttosto che dietro uno schermo". Inoltre, sulla base dell'indice di affluenza, calcolato annualmente su 40 miliardi di visitatori, i dati di Sensormatic hanno rilevato che in Italia il flusso nei punti vendita ha riscontrato un netto slancio verso la normalità. In particolare, si è calcolato che il 7 maggio, durante la prima settimana di apertura dopo la fine della terza serrata, la presenza totale nei negozi di vendita al dettaglio è aumentata quasi del +18,7 per cento. (segue) (Com)