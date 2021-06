Covid: Sensormatic, 74 per cento italiani pronto a sostenere negozi nel post-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, "la chiara tendenza da parte dei consumatori nel tornare a effettuare acquisti di persona è affiancata da una certa preoccupazione: oltre la metà degli intervistati (53 per cento) si dimostra particolarmente cauta in merito alla sicurezza nei punti vendita. Il distanziamento sociale - sottolinea la nota - rimane la principale preoccupazione: oltre tre quarti degli intervistati (il 76 per cento) teme che gli altri acquirenti non rispettino la distanza imposta, il 67 per cento ha paura di contrarre il virus mentre fa shopping in store e un ulteriore 67 per cento ritiene di poter trasmettere inconsapevolmente il Covid-19 ad altri mentre compie acquisti. Il 51 per cento dei consumatori afferma inoltre che si sentirebbe più sicuro se continuassero a esserci dei limiti relativamente al numero di persone ammesse in negozio, mentre un ulteriore 42 per cento dichiara si sentirebbe maggiormente al sicuro durante lo shopping con una misura di distanziamento sociale. Secondo il 69 per cento, le mascherine - prosegue la nota - andrebbero indossate all'interno degli ambienti chiusi ancora per molti anni, e il 37 per cento vorrebbe che venisse adottato un sistema di rilevamento che ne accerti l’utilizzo corretto; infine, il 39 per cento vorrebbe che venisse rilevata la temperatura dei clienti all'entrata del punto vendita". (Com)