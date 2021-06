Difesa: Russia, cresce portafoglio ordini Rosoboronexport per attrezzature navali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portafoglio di ordini di Rosoboronexport (parte del gruppo statale Rostec) per le attrezzature navali ha raggiunto i 5,5 miliardi di dollari. È quanto riferito dall'ufficio stampa della società, citando il direttore generale della compagnia, Aleksander Mikheev. Il segmento delle armi per l'impiego navale comprende contratti per la fornitura e la costruzione congiunta di imbarcazioni di superficie e sottomarini, così come di armamenti costieri. "Rosoboronexport ha invitato delegazioni di oltre 70 paesi all'International Maritime Defense Show IMDS-2021 (che si terrà dal 23 al 27 giugno a San Pietroburgo) e ci aspettiamo un serio incentivo a sviluppare la cooperazione con i partner su questioni navali. Ad oggi, il portafoglio ordini dell'azienda in questo segmento è di circa 5,5 miliardi di dollari", ha affermato Mikheev.(Rum)