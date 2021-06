Repubblica Ceca: governo e parti sociali non trovano accordo su aumento al salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco e le parti sociali non hanno trovato un accordo sull'aumento al salario minimo a partire dall'anno prossimo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". La ministra del Lavoro, Jana Malacova, ha proposto un aumento di 2.800 corone, ovvero del 18 per cento rispetto alle 18 mila corone di quest'anno. Sebbene i sindacati abbiano dato il loro assenso, la ministra delle Finanze, Alena Schillerova, e i rappresentanti delle imprese non sono d'accordo. Secondo i dati del dicastero del Lavoro, dei circa 5,4 milioni di lavoratori in Repubblica Ceca, 139 mila lavorano per un salario minimo. I rappresentanti delle imprese segnalano che molte aziende, soprattutto quelle medie e piccole, non si sono ancora riprese dagli effetti della pandemia di coronavirus e pertanto "non possiamo essere d'accordo con l'aumento proposto perché non corrisponde ai parametri economici", ha detto Jan Wiesner, presidente della Confederazione dei datori di lavoro e delle imprese. (Vap)