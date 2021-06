Violenza donne: Raggi, realizzata nuova casa rifugio a Roma, nessuna è sola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo in campo un lavoro di sistema e di programmazione, concreto e su tutti i fronti, per creare nuove opportunità di contatto, riscatto e libertà per le donne vittime di violenza. Entro l'anno, grazie a questo impegno, arriveremo ad avere quasi un Centro Antiviolenza per Municipio, insieme a quattro nuove case di semiautonomia, cinque appartamenti condivisi e la nuova casa rifugio, che vanno così a potenziare la fondamentale capacità della nostra città di accogliere le donne che hanno bisogno, con luoghi sicuri da cui ripartire. 'Nessuna è sola' non è uno slogan, ma un impegno concreto da attuare ogni giorno, per cambiare davvero la vita delle donne", dichiara l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì. "Si tratta di un altro appartamento che abbiamo riqualificato per dare nuove possibilità a donne vittime di violenza di rientrare gradualmente nella società. È un aiuto concreto e tangibile dell'Amministrazione che abbiamo già sperimentato in passato, con altri lavori eseguiti su immobili sottratti alla criminalità organizzata", spiega l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. "Da donna è motivo di grande orgoglio vedere il frutto del lavoro dell'Amministrazione a supporto delle donne vittime di violenza e dei loro bambini. Un altro immobile sottratto alla criminalità organizzata che diventa un luogo sicuro, da cui ripartire. Un luogo che è anche un segnale importante di presenza delle istituzioni che, unite, ripristinano la legalità a beneficio delle donne della nostra città", commenta l'assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative Valentina Vivarelli (Com)