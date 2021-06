Tlc: Intred, accordo con Tim per uso fibra ottica spenta per i prossimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intred ha raggiunto un accordo triennale con Tim per l’acquisizione del diritto d’uso di fibra ottica spenta, utilizzabile su tutto il territorio nazionale. Stando al relativo comunicato stampa, il controvalore dell’operazione potrà raggiungere i 12 milioni di euro, in funzione dei costi di attivazione e delle tipologie di linee acquistate: tale operazione consentirà ad Intred di accelerare ulteriormente lo sviluppo della propria rete e rispettare quindi gli impegni relativi al bando scuole, che prevedono la copertura capillare di tutto il territorio lombardo. “Abbiamo fortemente voluto questo ulteriore accordo con Tim, il più importante in termini di dimensione per Intred, con la quale si è stabilito da tempo un consolidato e profittevole rapporto di collaborazione, per poter accelerare il percorso di crescita della nostra rete e poter così garantire la completa copertura della Lombardia: in un momento di massima richiesta di connettività dovuta all’incremento del lavoro da remoto, alla maggiore richiesta di contenuti di intrattenimento ed alla didattica a distanza, l’investimento sarà completato con apparati di ultima generazione capaci di soddisfare al meglio tali bisogni”, ha commentato Daniele Peli, cofondatore e amministratore delegato di Intred. (Com)