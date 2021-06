Francia: elezioni Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ambientalista Gelizia annuncia ritiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambientalista Jean-Laurent Felizia si ritira dal ballottaggio delle elezioni regionali in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove restano in corsa solamente il candidato del Rassemblement National, Thierry Mariani (36 per cento al primo turno), e il repubblicano Renaud Muselier (32 per cento). Poche ore dopo i risultati del primo turno, Felizia aveva annunciato il mantenimento della sua lista, andando contro il Partito socialista, i comunisti ed Europa Ecologia-I Verdi (Eelv). Dop averlo sostenuto alla prima tornata elettorale, i partiti di sinistra hanno chiesto il ritiro di Felizia per appoggiare Muselier e fare sbarramento al Rassemblement National. (Frp)