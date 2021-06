Ermolli: Da Pozzo (Promos), lascia un vuoto nel mondo imprenditoriale e istituzionale del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia, commenta in una nota la morte di Bruno Ermolli: "La scomparsa di Bruno Ermolli provoca profonda tristezza in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lascia un vuoto nel mondo imprenditoriale e istituzionale del nostro Paese. Con la sua lungimiranza, unita alla capacità diplomatica e alla visione strategica, negli anni ha saputo tessere reti e relazioni che hanno permesso di realizzare progetti importanti per Milano, come Expo 2015, e strategici per l'Italia, come le numerose edizioni del Forum Euromediterraneo e delle conferenze Italia-America Latina. Con le sue idee e le sue intuizioni Ermolli ha contribuito a rafforzare la presenza internazionale delle imprese italiane, grazie anche alla creazione nel 1991 di Promos Milano, la prima struttura del sistema camerale italiano dedicata a supportare i processi di export delle Pmi e a favorire l'attrazione di investimenti esteri; un progetto così funzionale e strategico da trasformarsi successivamente nell'agenzia per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio italiane".(Com)