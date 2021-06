CCatalogna: presidente Aragones, indulti non sono soluzione a causa generale indipendentismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione dell'indulto ai nove detenuti catalani in carcere per il referendum illegale del 2017 annunciata oggi dal primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, "non forniscono la copertura né sono la soluzione alla causa generale contro l'indipendentismo, che va oltre i 9 prigionieri politici". Lo ha affermato il presidente della Catalogna, Pere Aragones, in alcune dichiarazioni rilasciata ai media. Secondo l'esponente di Sinistra repubblicana di Catalogna, la decisione di Sanchez ha solo modificato una sentenza della Corte suprema spagnola "ingiusta" in quanto "organizzare un referendum e difendere la libertà del Paese in modo democratico, civile e pacifico non può mai essere un crimine". Secondo Aragones, con quella sentenza la Corte suprema ha condotto una causa generale contro l'indipendenza che colpisce migliaia di persone". (segue) (Spm)