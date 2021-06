CCatalogna: presidente Aragones, indulti non sono soluzione a causa generale indipendentismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo, Aragones ha ribadito che il governo catalano continuerà a difendere che la soluzione al conflitto passa dall'amnistia e del diritto di esercitare l'autodeterminazione attraverso un referendum concordato con lo Stato. In merito alla sua assenza all'evento di oggi al teatro "Liceu" di Barcellona dove il premier ha annunciato questa decisione, ha ribadito che se Sanchez ha una proposta per i catalani, si aspetta che la presenti "in modo più dettagliato" nella riunione che dovrebbe tenere questo mese al palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo) di Madrid. (Spm)