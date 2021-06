Speciale infrastrutture: studio, portare banda larga in scuole aumenta Pil fino al 20 per cento nelle nazioni meno connesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo rapporto dell'Economist Intelligence Unit (Eiu), sponsorizzato da Ericsson, prova che le nazioni dotate di scarsa connettività a banda larga possono aumentare il Pil fino al 20 per cento collegando le scuole a Internet. Secondo quanto riferito in un comunicato di Ericsson, una forza lavoro ben istruita ha maggiori probabilità di essere innovativa e di promuovere idee rivoluzionarie, portando allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro. L'analisi dell'Eiu mostra che per ogni 10 per cento di aumento della connettività scolastica in un paese, il Pil pro capite potrebbe aumentare dell'1,1 per cento. Nel caso del Niger, paese dell'Africa occidentale, il miglioramento della connettività scolastica allo stesso livello dei finlandesi, potrebbe aumentare il Pil pro capite di quasi il 20 per cento - da 550 dollari a 660 dollari a persona entro il 2025. Il rapporto si concentra su quattro azioni chiave per realizzare il cambiamento: 1. La collaborazione è la chiave: è necessaria una strategia olistica di partenariato pubblico-privato per coordinare gli sforzi di tutti gli stakeholder. 2. Accessibilità ed economicità: costruire infrastrutture per permettere l'accesso a Internet è un punto di partenza. Anche la qualità della connessione e il costo sono fattori importanti. 3. Educare sfruttando Internet e gli strumenti digitali: una volta che è stato garantito l'accesso alla connettività scolastica, deve essere incorporato nel curriculum. Gli insegnanti devono essere formati per integrare la tecnologia dell'apprendimento quotidiano. 4. Proteggere i bambini online: la connettività scolastica fornisce opportunità ai bambini. Devono essere presi ulteriori provvedimenti per garantire ambienti di apprendimento online sani e protetti. L'uso di Internet deve essere gestito correttamente per garantirne un uso sicuro. (Com)