Speciale infrastrutture: intesa Enac–Enav-AdR su coordinamento nuovi servizi, tecnologie e infrastrutture per il futuro della mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della mobilità sostenibile passa attraverso lo sviluppo dell’Urban Air Mobility (Mobilità Aerea Urbana) e, più in generale, della Advanced Air Mobility (Mobilità Aerea Avanzata): è questo il presupposto da cui nasce l’accordo firmato il 18 giugno 2021, da Enac, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia, Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile, e Aeroporti di Roma, società di gestione del sistema aeroportuale di Roma Capitale, costituito dagli scali di Fiumicino e di Ciampino. Lo rende noto un comunicato. Lo scopo - spiega la nota - è quello di disciplinare le modalità di collaborazione tra le parti per lo scambio reciproco di informazioni, anche per la valutazione di successive eventuali iniziative congiunte in materia, finalizzato alla definizione del miglior contesto normativo, operativo e infrastrutturale per lo sviluppo di servizi Urban Air Mobility che siano efficienti, sicuri, sostenibili e interoperabili con le infrastrutture aeroportuali e con quelle di trasporto pubblico, con riferimento all'area metropolitana di Roma e ai collegamenti tra i due aeroporti della capitale e il centro città. (Com)