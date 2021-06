Speciale infrastrutture: Terzi, inaugurato il ponte di via Donizzetti a Castione della Presolana (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato il Ponte ristrutturato di via Donizetti a Castione della Presolana (Bg), al termine dei lavori di riqualificazione dal valore complessivo di 430 mila euro cofinanziati per 200 mila euro da Regione Lombardia, attraverso il Piano Lombardia, e per 230 mila dal Comune. Al taglio del nastro, insieme alle autorità locali, era presente l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, la quale successivamente ha effettuato anche dei sopralluoghi a Clusone (BG) per visionare altre opere anch’esse finanziate dal Piano Lombardia. “Ho voluto visitare due centri significativi della Val Seriana, come Castione della Presolana e Clusone, per fare il punto sugli investimenti del Piano Lombardia anche in vista della ripartenza della stagione turistica. - commenta l’assessore Terzi - L’inaugurazione a Castione del Ponte ristrutturato di via Donizetti segna il raggiungimento di un obiettivo importante per la messa in sicurezza del collegamento tra le frazioni di Bratto e Dorga, che si affiancherà ad altri due interventi dal valore complessivo di 2,4 milioni di euro che prevedono il consolidamento e la messa in sicurezza della via Rusio e della strada di accesso per il Monte Pora. – continua l’assessore Terzi – A Clusone invece i 350 mila euro messi a disposizione dal Piano Lombardia hanno finanziato diversi interventi che vanno dalla riqualificazione del Parco del Castello alla messa in sicurezza di strade e percorsi pedonali”. (Com)