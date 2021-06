Speciale infrastrutture: Rfi e Nevomo studiano soluzioni per un futuro a levitazione magnetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista tecnico, il sistema magrail punta a consentire il passaggio sulla stessa linea sia dei treni convenzionali sia dei nuovi veicoli a levitazione magnetica: questi ultimi, sfruttando la nuova tecnologia, potranno beneficiare di un aumento della velocità che, secondo le ipotesi allo studio, potrebbero arrivare fino al 75 per cento in più rispetto a quella attuale: in parallelo, le due aziende chiederanno un finanziamento all'Unione europea per la realizzazione di un progetto pilota magrail sul circuito di prova di proprietà di Rfi a Bologna San Donato. Questa sarà l'ultima fase dei test, che dovrebbe innescare i processi di certificazione e omologazione necessari per consentire l'implementazione commerciale della tecnologia. Questa collaborazione con Nevomo, prosegue la nota, è coerente alla strategia di Rfi che guarda con attenzione alle sfide future, senza distogliere l’attenzione da quelle attuali: oltre a lavorare per garantire i più elevati standard di efficienza e sicurezza su tutta la rete nazionale e a porsi in prima linea per connettere ancora di più l’Italia grazie alle risorse del Pnrr e dei fondi nazionali, Rfi non tralascia di sondare le possibili nuove frontiere della mobilità sulle infrastrutture ferroviarie. (Com)