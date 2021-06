Speciale infrastrutture: Tagikistan, dalla Cina fondi per 204 milioni di dollari per infrastrutture stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha garantito al Tagikistan fondi per 204 milioni di dollari per il completamento dei collegamenti stradali tra il centro del Paese e la regione montuosa di Pamir, nell’est. Lo ha dichiarato in parlamento il ministro dei Trasporti, Azim Ibrohim, precisando che il denaro confluirà nella realizzazione dell’autostrada che collega Kalaikhum a Vanj e al distretto di Rushon, un pericoloso che oggi risulta estenuante e pericoloso. Il Parlamento tagiko aveva già ratificato nell’ottobre del 2019 un accordo con Pechino per una donazione da 360 milioni di dollari. Secondo l’emittente “Radioi Ozodi”, la Cina ha concesso i fondi a condizione che i lavori vengano supervisionati da una compagnia cinese e che materiali da costruzione ed equipaggiamento vengano esentate di da dazi doganali. Non è chiaro quanti lavoratori cinesi dovrebbero partecipare al progetto. L’obiettivo finale è di ristrutturare l’intera autostrada fino al passo Kulma, che si trova a un’altezza di oltre 4.300 metri sul livello del mare al confine tra il distretto tagico di Murghab e la provincia autonoma uigura dello Xinjiang. (Res)