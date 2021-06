Speciale infrastrutture: Camera commercio Milano Monza Brianza Lodi, imprese più competitive ed ecosostenibili grazie a simbiosi industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere in rete scarti di materie, know-how, servizi e fonti di energia: prende il via il progetto Sigma (Simbiosi industriale per la gestione circolare dei materiali) per aiutare le imprese di diversi settori produttivi a sviluppare un modello virtuoso di condivisione delle risorse. Lo propone la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con l'istituto di management della scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Il progetto si articolerà in un percorso di supporto strategico per favorire lo sviluppo di ecosistemi innovativi di economia circolare. Grazie alla simbiosi industriale le imprese possono risparmiare sui costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, diminuire i consumi di materie prime ed energia, ridurre l'inquinamento ambientale, ottimizzare i propri processi produttivi e aumentare la competitività. Il progetto Sigma sarà presentato durante il webinar "La simbiosi industriale come motore per lo sviluppo dell'economia circolare", martedì 22 giugno. Nel corso dell'incontro si parlerà tra l'altro di strategie di circolarità in azienda attraverso esempi di best practice a livello nazionale e internazionale, di economia circolare nei settori elettro-siderurgico, tessile, della pietra. Verranno inoltre presentate le opportunità di finanziamento offerte dal bando Innovazione delle Filiere di economia circolare in Lombardia. La simbiosi industriale è caratterizzata dal coinvolgimento di settori produttivi, tradizionalmente separati, con un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi. Tali risultati si ottengono: attraverso gli scambi di sottoprodotti e rifiuti, i materiali tradizionalmente scartati da un'azienda vengono utilizzati come sostituti di materie prime vergini in un'altra azienda; tramite la condivisione di infrastrutture e servizi, come sistemi di fornitura di acqua, energia, calore o impianti di trattamento delle acque reflue o quella di servizi accessori, come per esempio quelli di sicurezza, pulizia, ristorazione, trasporto. (segue) (Com)