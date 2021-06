Speciale infrastrutture: Russia, Putin annuncia piano per sviluppo trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi che il governo stanzierà ulteriori 50 miliardi di rubli (circa 58 milioni di euro) per lo sviluppo del trasporto pubblico. "Per quanto riguarda il trasporto pubblico, oltre ai prestiti per le infrastrutture, invieremo anche altri 50 miliardi di rubli alle regioni per progetti di sviluppo e modernizzazione. Allo stesso tempo, sosterremo l'industria", ha detto Putin al 20mo congresso del partito Russia Unita. Putin ha anche dichiarato che un programma per lo sviluppo del sistema di riabilitazione medica dovrebbe essere creato entro il 2026. "Ammettiamolo, il sistema di riabilitazione medica dopo interventi chirurgici, infortuni, malattie cardiovascolari e oncologiche, ovviamente, necessita di uno sviluppo di alta qualità", ha affermato Putin durante la sessione plenaria del partito. Il presidente ha sottolineato l'urgenza di creare tale programma a causa delle crescenti complicazioni di salute legate al coronavirus. - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato sabato al 20° congresso del partito al governo Russia Unita che è fondamentale unire le forze per aumentare i redditi dei cittadini e ridurre al minimo la povertà nei prossimi cinque anni. "Dobbiamo unire tutti gli sforzi e organizzare il lavoro in modo tale da ridurre entro la fine del 2026 i rischi di affrontare la povertà per i bambini", ha affermato ancora Putin durante la sessione plenaria. Il capo di Stato ha aggiunto che una delle massime priorità per il partito al governo è quella di sostenere le famiglie con bambini. (Rum)