Industria: Pd su Stellantis, per Mirafiori tutto il nostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis "potrebbe presto decidere di collocare in Italia una nuova fabbrica di batterie per l’auto elettrica, a condizione di ottenere sostegni, che il governo potrà definire con equilibrio", e "a noi interessa affermare con forza che la sede più indicata per tale fabbrica è Torino, nell’area Mirafiori, sia per lo straordinario know how automobilistico piemontese, sia per rilanciare un sito e una città che più di altri hanno pagato i costi sociali derivanti dalle trasformazioni industriali". Lo sottolineano in una nota i parlamentari Pd del Piemonte, Francesca Bonomo, Enrico Borghi, Davide Gariglio, Andrea Giorgis, Chiara Gribaudo, Mauro Laus, Stefano Lepri, Anna Rossomando, Mino Taricco. "A Mirafiori - proseguono - potrebbero così essere concentrate le già definite produzioni Maserati (quattro modelli di cui due nuovi, tutti elettrificati), un altro auspicato modello premium e la fabbrica delle batterie, così da ottimizzare i costi (come richiesto da Stellantis) e salvaguardare l’occupazione. Nei prossimi giorni ci coordineremo con i colleghi delle altre forze politiche, per tutelare insieme un territorio leader nell’automotive e che non può essere ulteriormente penalizzato".(Com)