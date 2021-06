Covid: in Sardegna situazione migliorata, chiudono reparti dedicati, attese 77 mila dosi di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri più bassi rispetto agli altri giorni quelli di domenica, giornata in cui la campagna di vaccinazioni in Sardegna ha fatto registrare un rallentamento con 6.306 dosi di siero anti-Covid inoculate, di cui 3.673 prime somministrazioni e 2.633 richiami. Nell'isola sono attese in settimana 77 mila dosi di Pfizer. Già consegnate, invece, 21.400 dosi di Moderna e 4.000 Janssen. Nell'isola sono state inoculate complessivamente 1.204.825 dosi dall'inizio della campagna su 1.390.343 consegnate, cioè l'86,7 per cento del totale. I dati del report settimanale del governo, aggiornato allo scorso 18 giugno, raccontano che il personale scolastico che doveva essere immunizzato col siero AstraZeneca, è quello più in arretrato con le vaccinazioni: il 45,22 per cento di questa fascia di popolazione è ancora senza nemmeno una dose, il dato più alto d'Italia. Segue la fascia 60-69 anni con il 26,3 per cento delle persone che devono ancora ricevere la prima inoculazione o la dose unica. Il 18,13/ dei 70-79enni non risulta ancora vaccinato, mentre gli over 80 che devono ancora ricevere almeno una dose sono il 14.77 per cento. Intanto, col miglioramento della situazione dei contagi (i pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 73) gli ospedali riprendono la loro vita di sempre: chiudono i reparti dedicati al Covid e riaprono i Pronto Soccorso come nel caso del Santissima Trinità di Cagliari, il più grande ospedale Covid dell'isola, che da domani riattiverà il servizio di emergenza-urgenza. All'ospedale Binaghi di Cagliari sono invece 29 i pazienti Covid attualmente ricoverati. (Rsc)