Lavoro: sindacati, prosegue protesta per Fatebenefratelli, 23 giugno presidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Ospedale Fatebenefratelli – San Giovanni Calibita va avanti. "Dopo che nei mesi scorsi abbiamo denunciato e aperto lo stato di agitazione in conseguenza del mancato confronto sul passaggio di proprietà, mentre da tempo il potenziale nuovo acquirente, il Gruppo San Donato, ha iniziato a frequentare l'Ospedale e iniziato a tutti gli effetti a conoscere le attività e parlare con primari, dirigenti e personale, con la protesta di maggio avevamo ottenuto un incontro, ma al confronto non è stata data alcuna continuità", dichiarano Marilena De Feudis, Fp Cgil Roma Lazio, Antonio Cuozzo, Cisl Fp Lazio e Giancarlo Salmeri, Uil Fpl Roma e Lazio. (segue) (Com)