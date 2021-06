Lavoro: sindacati, prosegue protesta per Fatebenefratelli, 23 giugno presidio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Abbiamo ricevuto qualche rassicurazione, e poi più nulla è accaduto: dall'incontro del 17 maggio scorso, ottenuto dopo il presidio unitario di pochi giorni precedente, la situazione è anche peggiorata: l'ipotesi di individuare un nuovo referente per le relazioni sindacali è stata una mossa meramente dilatoria. Non è stato dato seguito a continuità incontri e il nuovo gruppo mostra sempre di più di essere interessato a tutto meno che a dare garanzie ai lavoratori su salario, posto di lavoro, i diritti - proseguono i sindacati -. Il 23 giugno, dalle 8:30 alle 10:30, torneremo in presidio con le lavoratrici e i lavoratori, confrontandoci con loro in Assemblea. Siamo pronti ad arrivare allo sciopero, pretendiamo chiarezza, trasparenza, relazioni sindacali adeguate e il pieno rispetto del valore e dei diritti di tutto il personale", concludono De Feudis, Cuozzo, Salmeri.