Viabilità: sulla A8 Milano-Varese chiusure notturne del tratto Solbiate Arno-Castronno

- Come fa sapere autostrade in una nota, sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 23 e giovedì 24 giugno, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, verso Varese. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la Sp341 verso Varese per circa 5 chilometri e rientrare sulla A8, allo svincolo di Castronno.(Com)