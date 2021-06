© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 22 giugno alle ore 9:30, le commissioni riunite Difesa e Cultura, in merito all'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari, svolgono in videoconferenza l'audizione del presidente del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, Francesco Montini. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)