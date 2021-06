Sardegna: si sveglia dal coma la donna di Tortolì ferita dall'ex compagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svegliata dal coma farmacologico in cui si trovava da 40 giorni, Paola Piras, la 51enne di Tortolì gravemente ferita con 18 coltellate dal suo ex compagno di origini pakistane, Masih Shahid, la mattina dell'11 maggio scorso. Il figlio della donna, Mirko Farci, era rimasto ucciso nel tentativo di difendere la madre. Le condizioni di Paola Piras, secondo quanto riferiscono dalla Assl di Lanusei, stanno migliorando ma la donna non è ancora fuori pericolo e non è a conoscenza della sorte del figlio. Fra qualche giorno, con ogni probabilità, le verrà raccontato quanto successo a Mirko Farci e sarà compito di un'équipe di psicologi sostenerla. Lo scorso venerdì la scuola alberghiera frequentata dal ragazzo e dove Mirko avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità, ha consegnato alla zia Stefania e al fratello Lorenzo, il diploma del giovane ucciso. (Rsc)