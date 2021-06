Slovacchia: von der Leyen, piano ha molte riforme rilevanti per clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza della Slovacchia comprende un gran numero di riforme e molti investimenti rilevanti per il clima e darà una spinta alla digitalizzazione. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sono lieta di presentare la valutazione positiva della Commissione europea sul piano di ripresa e resilienza della Slovacchia. Il piano rappresenta uno sforzo significativo da parte della Slovacchia per affrontare le sfide che deve fronteggiare e garantire che nessuno venga lasciato indietro mentre assicuriamo le transizioni verdi e digitali", ha dichiarato. "Comprende un gran numero di riforme e molti investimenti rilevanti per il clima e darà una spinta alla digitalizzazione. Saremo al fianco" del Paese "in ogni fase del processo per garantire che il piano offra il suo pieno potenziale", ha aggiunto.(Beb)