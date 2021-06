Terrorismo: Blinken a Roma il 28 giugno per copresiedere riunione coalizione anti Daesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 giugno il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si unirà a Roma al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio per copresiedere la riunione dei ministri degli Esteri della coalizione internazionale anti Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante) per discutere gli sforzi nella campagna per raggiungere una sconfitta dello Stato islamico (Is). I ministri, si legge in una nota del dipartimento di Stato, discuteranno delle opportunità per fare pressione sulle attività ancora in corso dell’Is in Iraq e Siria e per contrastare il gruppo terroristico in altri territori, in particolare in Africa. I capi delle diplomazie valuteranno anche le priorità della Coalizione relative alla stabilizzazione delle aree in cui l’Is è ancora attivo, ai combattenti stranieri e alle attività di finanziamento. La coalizione internazionale è composta da 83 Paesi.(Nys)