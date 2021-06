Slovacchia: Commissione Ue, sì a Pnrr, il 43 per cento in investimenti per transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ritiene che il piano della Slovacchia includa un'ampia serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte alla Slovacchia Consiglio nel semestre europeo nel 2019 e nel 2020. Comprende misure che affrontano sfide di lunga data nei settori dell'istruzione, dell'assistenza all'infanzia e della sanità. La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione sono affrontati anche con misure globali che dovrebbero affrontare le carenze più importanti. Questi includono la bassa qualità e l'inclusività dell'istruzione, la ricerca frammentata, il coordinamento delle politiche di sviluppo e innovazione, l'insufficiente cooperazione pubblico-privato e scarsi risultati in ricerca, sviluppo e innovazione. Ulteriori misure proposte nel piano per migliorare il sistema giudiziario, gli appalti pubblici e la lotta contro il riciclaggio di denaro possono contribuire ad affrontare efficacemente molte sfide di fondo. Diverse riforme dovrebbero migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, in particolare la prevista riforma delle pensioni. (segue) (Beb)