Slovacchia: Commissione Ue, sì a Pnrr, il 43 per cento in investimenti per transizione ecologica (3)

Per la Commissione, il piano rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale della Slovacchia, contribuendo in modo appropriato a tutti e sei i pilastri del regolamento Rrf. Inoltre, il piano slovacco propone progetti in tutte e sette le aree faro europee. Si tratta di progetti di investimento specifici che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la doppia transizione. Ad esempio, la Slovacchia ha proposto di fornire 528 milioni di euro per ristrutturare almeno 30 mila case unifamiliari per migliorarne le prestazioni energetiche ed ecologiche, riducendo al contempo le bollette energetiche e le emissioni di gas serra e adattandosi ai cambiamenti climatici con misure di ritenzione idrica. La valutazione rileva inoltre che nessuna delle misure incluse nel piano danneggia in modo significativo l'ambiente, in linea con i requisiti previsti dal regolamento Rrf. I sistemi di controllo messi in atto dalla Slovacchia sono considerati adeguati a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.