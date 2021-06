Slovacchia: Dombrovskis, Pnrr forte, metterà Paese su buona strada ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello slovacco è un piano di ripresa e resilienza forte che metterà il Paese sulla buona strada per una ripresa inclusiva dalla crisi del Covid. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Questo è un forte piano di ripresa che metterà la Slovacchia sulla buona strada per una ripresa inclusiva dalla crisi del Covid 19 e un'economia più resiliente con maggiori prospettive di crescita", ha dichiarato. "Investimenti ambiziosi e riforme nel campo dell'istruzione, della scienza e della sanità aumenteranno l'attrattiva del Paese per fare affari e creeranno maggiori opportunità in tutto il Paese. Accolgo con favore in particolare la forte enfasi sui progetti verdi e digitali, che miglioreranno la competitività delle imprese e la qualità dei servizi pubblici, migliorando in ultima analisi anche il benessere delle persone. L'intensa preparazione di questo piano è di buon auspicio per la sua attuazione", ha concluso. (Beb)