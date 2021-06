Usa: sulle infrastrutture si rischia la rottura tra Biden e i progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trattative sul piano infrastrutture rischiano di portare a una rottura tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’ala progressista del Partito democratico. Lo scrive il quotidiano online “The Hill” nelle ore in cui è attesa la risposta della Casa Bianca alla proposta per le infrastrutture formulata da un gruppo bipartisan di senatori, che prevede spese per 974 miliardi di dollari spalmate su cinque anni o per 1.200 miliardi di dollari spalmate su otto anni. Molti leader progressisti si sono già opposti alla bozza di accordo, in particolare i senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren e la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez, secondo cui la proposta sarebbe troppo poco ambiziosa e non porterebbe i cambiamenti “radicali” di cui l’economia statunitense avrebbe bisogno in termini di apertura di nuovi posti di lavoro, lotta alle disparità economiche e contrasto ai cambiamenti climatici. (segue) (Nys)