Turismo: Snichelotto (AssoMime), 10 strategie per il rilancio in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il monitoraggio dei dati di settore e gli aspetti tecnici sono la base necessaria all'identificazione dello scenario contestuale, ma dobbiamo chiederci in termini di riflessione o strategici, cioè "filosofici", da dove veniamo e dove siamo proiettati", esordisce il presidente Snichelotto. "La pandemia ci ha messo di fronte ad una serie di aspetti esiziali ed essenziali – prosegue il presidente - probabilmente dobbiamo ripensare alle prospettive del comparto turistico, ad un diverso e più efficace livellamento dei settori che costituiscono il flusso e l'offerta turistica nazionale, in una duplica connotazione: sia del mercato interno che rispetto all'agguerrita competizione internazionale perché, chiunque si occupi di monitoraggio delle attività istituzionali, italiane ed europee, in particolare negli ultimi 15 mesi di emergenza Covid, si renderà conto che noi tutti ci andiamo a fondere nella grande Europa". "Deleghiamo grande forza e grande gestione dei nostri territori all'Ue, quindi, dovremmo essere più attenti a quello che accade intorno a noi, quotidianamente - continua Snichelotto - senza secondi fini, né politici né economici, senza polemiche, dobbiamo essere guardinghi, marcare il territorio e quanto accade nella politica e nei mercati internazionali: un'analisi pluralista e di ampia visione, per sviluppare una nostra idea, che dobbiamo manifestarla serenamente nell'ambito delle leggi, del corretto, ma in maniera molto incisiva". Delineando i 10 punti chiave per il rilancio, il presidente Snichelotto ha sostenuto, in sintesi, la necessità della maggiore condivisione e partecipazione, promossa ed organizzata a tutti i livelli rispetto all'auspicabile sempre minore individualismo: "Un'attitudine, quest'ultima, fortemente limitante per lo sviluppo concreto in termini economici dei territori e delle imprese, del Mezzogiorno ed italiane in genere. Una pratica dura a morire. Soltanto attraverso un network di competenze e di pianificazione, in un'ottica di solidarietà sociale, potremo riemergere da questa grave fase di default e costruire la crescita futura delle nostre imprese", conclude Snichelotto (Ren)