Iran: nuovo presidente Raisi, in politica interna la priorità sarà la situazione economica

- Le priorità in politica interna del neoeletto presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, saranno il miglioramento della situazione economica e delle condizioni di vita della popolazione. Lo ha annunciato lo stesso Raisi, in occasione della prima conferenza stampa tenuta oggi dopo la netta vittoria riportata alle elezioni di venerdì scorso, 18 giugno. In particolare, le prime iniziative che il governo prenderà riguarderanno l’occupazione e gli alloggi, ha detto Raisi, che ha accennato anche a interventi di politica monetaria sulla liquidità. Con il voto della scorsa settimana la nazione iraniana ha “fatto sentire il suo messaggio al mondo”, ha detto Raisi, sottolineando che i messaggi sono stati “l’unità nazionale e la coesione”. “Il messaggio della nazione iraniana è stato la necessità di cambiare la situazione economica”, ha aggiunto il capo della magistratura, oltre che di lottare contro la corruzione, la povertà e la discriminazione: in una frase, “realizzare giustizia in tutti gli aspetti delle vite delle persone”. Il presidente eletto ha promesso di ripristinare la perduta fiducia pubblica nel governo iraniano, auspicando che la popolazione riconosca la sua amministrazione come portatrice di “speranza” e “fiducia”. Il governo Raisi non sarà limitato a uno specifico gruppo o partito politico, ha proseguito il nuovo capo dell’esecutivo, ma sarà aperto “a ogni amministratore di governo che sia un patriota e voglia servire il popolo e la Rivoluzione islamica”. (Res)